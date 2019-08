Tote Frau in Eberswalde: Obduktion bestätigt Verbrechen

In Eberswalde wird eine 30 Jahre alte Mutter tot in ihrer Wohnung gefunden. Eine Obduktion ergibt: Sie wurde umgebracht.

Eberswalde (dpa/bb) - Nach dem Fund einer toten 30-Jährigen in einer Wohnung in Eberswalde geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Eine Obduktion ergab, dass die Mutter von drei Kindern Opfer einer Gewaltstraftat wurde, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und die Mordkommission der Polizeidirektion Ost am Sonntag mit. Es werde zunächst gegen Unbekannt ermittelt. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.