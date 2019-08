Brandenburger Seniorenheime rüsten in Sachen Internet auf

Auch ältere Menschen in Brandenburg surfen gern im Internet. Aus diesem Grund rüsten viele Seniorenheime auf. Allerdings hapert es mancherorts an der Infrastruktur.

Potsdam (dpa/bb) - Der Zugang zum Internet spielt in Brandenburgs Seniorenheimen immer stärker eine Rolle - und auch Lücken in der Netz-Versorgung. Weil Bewohner, aber auch Angehörige und Mitarbeiter immer öfter im Netz surfen oder digital arbeiten wollen, rüsten viele Einrichtungen auf, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Auch ältere Menschen erfreuen sich des technischen Fortschritts, da er ihnen zusätzliche Teilhabe ermöglicht», sagte der Sprecher des Landesverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Claudius Lehmann. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, stellen Einrichtungen die Anschlüsse grundsätzlich zur Verfügung.

Auch in den 13 stationären Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Land kommt der Wunsch nach dem Internet immer wieder auf. Das berichtet DRK-Sprecherin Iris Möker. So habe eine Bewohnerin aus Luckenwalde (Teltow-Fläming) um einen Zugang gebeten, weil sie mit ihren in Australien lebenden Kindern chatten wolle. «Ihr wurde ein Internet-Zugang eingerichtet, damit sie den Kontakt zur Familie halten konnte», sagte Möker.

Der Zugang zum Netz gehört in Brandenburg zu den Qualitätskriterien für die Unterbringung in Pflege- und Betreuungswohnheimen, wie Awo-Sprecher Lehmann sagte. So heißt es in einer Verordnung zur Strukturqualität: «Im unmittelbaren Wohnumfeld sind die technischen Voraussetzungen vorzuhalten, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner Rundfunk, Fernsehen, Internet und Telefon durch vorhandene oder eigene Geräte individuell nutzen können. Eine durch Dritte ungestörte Nutzung von Internet und Telefon ist zu ermöglichen.»