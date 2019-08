Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Passende Partei finden: Wahl-O-Mat startet in Brandenburg

Die rund zwei Millionen Wähler in Brandenburg können bis zur Landtagswahl Anfang September im Internet herausfinden, welche Partei am ehesten zu ihren Ansichten passt. Die aktuelle Version des Wahl-O-Mats der Bundeszentrale für politische Bildung startete am Freitag. Darin sind Positionen der elf zugelassenen Parteien oder Vereinigungen in 38 Fragen enthalten. Die Nutzer können zum Beispiel angeben, ob sie für eine Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen, einen früheren Braunkohleausstieg als 2038, ständige Personenkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze oder Schulnoten ab der ersten Klasse sind. Dann vergleicht der Wahl-O-Mat die Ergebnisse mit den Parteiprogrammen. Ein anderes Angebot ist der Wahl-Swiper, ein Projekt zweier Unis und einer Digitalagentur.

