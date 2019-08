Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

DLRG-Bilanz: Bislang 19 Menschen in Brandenburg ertrunken

In Brandenburg sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bislang 19 Menschen beim Baden ertrunken - genau so viele wie im Vorjahreszeitraum. 16 von ihnen verunglückten in einem See oder Teich, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Gezählt wurden demnach alle Fälle bis zum 20. Juli. «Im Gegensatz zum Vorjahr waren der Frühling und der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten», sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Das spiegle sich in den Zahlen wider.

Bundesweit sind bislang «mindestens 250 Menschen» ertrunken - 29 weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Über 90 Prozent von ihnen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland verunglückt, sagte Wiese. An Seen, Teichen und Flüssen seien am wenigsten Rettungsschwimmer im Einsatz. Wie schon im Vorjahr ertranken die meisten im bevölkerungsreichen Bayern - 65 Menschen bislang. Am zweithöchsten ist die Ertrunkenen-Zahl in Nordrhein-Westfalen (40 Menschen).