Mehr Arbeitslose erhalten Rente vor regulärem Eintrittsalter

Immer weniger arbeitslose Brandenburger, die Neu-Rentner werden, erreichen nicht das reguläre Renteneintrittsalter. Doch nicht immer sind mit einem vorzeitigen Rentenbeginn Abschläge verbunden.

Potsdam (dpa/bb) - Immer mehr Arbeitslose in Brandenburg beziehen eine gesetzliche Rente, bevor sie die sogenannte Rentenaltersgrenze erreichen. Im vergangenen Jahr erhielten 3248 Arbeitslose zwischen Elbe und Oder erstmals eine Rente, wie das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion im Landtag mitteilte. Nur 234 von ihnen bekamen eine Regelaltersrente. Das Eintrittsalter beträgt für den Geburtenjahrgang 1954 derzeit 65 Jahre und acht Monate.

Die Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente wird seit 2012 und noch bis 2031 von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre erhöht. Wer vorzeitig in Rente gehen möchte, muss in der Regel einen Abschlag in Kauf nehmen. Er beträgt pro Monat 0,3 Prozent und gilt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs. Allerdings gibt es Ausnahmen, so etwa für Schwerbehinderte oder Bergleute, die dauerhaft unter Tage gearbeitet haben.