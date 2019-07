Angriff auf Mann mit Kippa: Jüdische Gemeinde verunsichert

Ein Mann mit Kippa wird in Potsdam bespuckt und beleidigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Jüdische Gemeinde will, dass Potsdam auch weiterhin eine sichere Stadt für Juden bleibt.

Potsdam (dpa/bb) - Nach einem mutmaßlich antisemitischen Angriff auf einen Mann mit Kippa in Potsdam hat sich die Jüdische Gemeinde besorgt gezeigt. Der Vorsitzende der Potsdamer Gemeinde, Evgeni Kutikow, erklärte am Montag: «Potsdam war bisher eine sichere Stadt. Der Angriff traf uns unerwartet. Die Mitglieder unserer Gemeinde sind sehr verunsichert.» Einige Mitglieder seien in der Stadt mit Kippa unterwegs, so Kutikow. «Wir wünschen uns, dass Potsdam eine sichere Stadt für Juden bleibt.»