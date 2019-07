Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Waldbrand bei Jüterbog gelöscht: Feuerwehrleute abgezogen

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming ist gelöscht. «Dort gibt es keine Flammen mehr, wir haben alle Feuerwehrleute abgezogen», sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg am Samstagmittag. Ermöglicht wurde dies nach seinen Worten durch den Einsatz von zwei Löschhubschraubern in dem munitionsbelasteten Gebiet. Zwischenzeitlich hatten rund 100 Feuerwehrleute das Feuer, das bis zum Freitagabend auf einer Fläche bis zu 130 Hektar wütete, von geräumten Brandschutzstreifen aus in Schach gehalten.

© dpa

Das Feuer hatte sich seit Donnerstag aufgrund der Trockenheit rasch ausgebreitet. Der Brand konnte wegen der Munitionsbelastung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz zeitweise nur aus der Luft gelöscht werden. Zudem erschwerten starke Winde die Arbeiten.

Der ehemalige Truppenübungsplatz wurde bis 1992 militärisch genutzt. Alte Kampfmittel verrotten dort seit Jahrzehnten im Boden mit einer unberechenbaren Wirkung. Daher darf das Gebiet nicht betreten werden.