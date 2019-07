Waldbrand bei Jüterbog gelöscht: Erfolg mit Hubschraubern

Mehr als zwei Tage lang wütete erneut ein Großbrand auf einem ehemaligen Militärgelände nahe dem brandenburgischen Jüterbog. Nur mit Hubschraubern konnten die Flammen niedergekämpft werden.

Jüterbog (dpa/bb) - Mit Hilfe von Löschhubschraubern ist der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming am Wochenende gelöscht worden. «Wir haben keine Meldung mehr von dort, die Kameraden sind alle abgezogen», sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg am Sonntag. Bereits am Samstagvormittag hatte eine Befahrung des Geländes ergeben, dass dort keine Flammen mehr loderten. Die Nachkontrolle werde nun von der Gemeinde übernommen, so der Sprecher.