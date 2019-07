Prozess zu Turnhallen-Brandstiftung: Zeuge widerruft Aussage

Auch knapp vier Jahre nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Nauen gibt es noch kein rechtskräftiges Urteil gegen den geständigen Ex-NPD-Politiker Schneider. Beweisanträge ziehen das Verfahren in die Länge.

Potsdam (dpa/bb) - Der überraschende Widerruf einer Aussage hat den Revisionsprozess gegen den mutmaßlichen Turnhallen-Brandstifter und Ex-NPD-Politiker Maik Schneider erneut verzögert. Der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann hatte am Freitag mehrere Anträge der Verteidigung auf Aussetzung des Verfahrens und Anhörung weiterer Zeugen abgelehnt und das Ende der Beweisaufnahme angekündigt. Doch dann präsentierte Schneiders Anwalt Mathias Noll ein Schriftstück, in dem ein früherer Mitangeklagter seine Aussage zu seiner Beteiligung an der Brandstiftung widerruft. Nun soll dieser Zeuge am 6. August erneut vor Gericht gehört werden.

Der ehemalige Mitangeklagte war im ersten Prozess um den Brandanschlag auf eine als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Turnhalle in Nauen (Havelland) wegen Beihilfe zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Er hatte angegeben, dass er in der Brandnacht vom 24. auf den 25. August Schmiere gestanden habe. In seinem Widerruf behauptet er nun, er sei zum Tatzeitpunkt gar nicht in Nauen, sondern zu Besuch bei Bekannten in Frankfurt (Oder) gewesen.