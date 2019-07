Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Wahlkampftour der Linken beginnt

Tourstart für den Landtags-Wahlkampf der Brandenburger Linken: Unter dem Motto «Ums Ganze» sind die beiden Spitzenkandidaten, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, am Freitag in Neuruppin zu ihrer Sommertour aufgebrochen. Fünf Wochen vor der Landtagswahl am 1. September wollen sie mit Wählern ins Gespräch kommen. Es gehe darum, Brandenburg gemeinsam mit den Menschen, die hier leben, zu gestalten, sagte Walter. Die besten Lösungen für das Land sollen diskutiert werden. In den kommenden Wochen machen die beiden Linken-Politiker in zehn Städten Station.

Die Linken regieren seit 2009 in einer rot-roten Landesregierung mit der SPD. Nach einer jüngsten Umfrage würde sie auf knapp 17 Prozent der Stimmen kommen. Bei der letzten Landtagswahl erreichten sie 18,6 Prozent der Stimmen. Die AfD ist aktuell die stärkste Partei im Land mit 21,3 Prozent.