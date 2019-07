100 Hektar Wald brennen bei Jüterbog: Wind facht Flammen an

Erst im Juni stand tagelang eine riesige Waldfläche bei Jüterbog im munitionsbelasteten Gebiet in Flammen. Nun brennt es dort erneut - und das Feuer breitet sich immer weiter aus.

Jüterbog (dpa/bb) - Bei sommerlicher Trockenheit und starkem Wind hat sich der Waldbrand bei Jüterbog (Teltow-Fläming) am Freitag erneut ausgeweitet. Am Nachmittag standen rund 100 Hektar Wald in Flammen, berichtete der stellvertretende Bürgermeister von Jüterbog, Joachim Wasmansdorff. Morgens waren es noch 50 Hektar gewesen. Der Brand könne wegen der Munitionsbelastung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz weiter nur mit zwei Hubschraubern aus der Luft bekämpft werden. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 100 Kräften im Einsatz, um Wege und Randstreifen wässern - so soll ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden.