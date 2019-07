Streit mit Hohenzollern: «Positionen noch weit auseinander»

Es geht um Kunstobjekte, Geld und das Wohnrecht in Schlössern: Die Nachkommen des letzten deutschen Kaisers erheben Ansprüche. Eine Einigung liegt in weiter Ferne, ein Teil geht vor Gericht.

Berlin (dpa) - Im jahrelangen Ringen um Entschädigungsforderungen der Hohenzollern ist keine Einigung in Sicht. «Die Positionen liegen noch weit auseinander», hieß es am Mittwoch in Berlin nach der jüngsten Gesprächsrunde von Seiten des Bundes sowie der beteiligten Länder Berlin und Brandenburg. Es bleibe jedoch «weiterhin das gemeinsame Ziel, eine einvernehmliche Lösung zeitnah herbeizuführen, um so langwierige juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden».