Brand in Nauen beschäftigt Feuerwehr wohl noch mehrere Tage

Einen Tag nach dem Ausbruch eines Feuers in drei Scheuen kämpft die Feuerwehr weiter mit Flammen und Hitze. Zwei Feuerwehrmänner mussten ihren Einsatz abbrechen.

Nauen (dpa/bb) - Bei Temperaturen von über 30 Grad hat die Feuerwehr auch am Mittwoch gegen ein Feuer in mehreren Scheunen in Nauen (Havelland) gekämpft. «Die Hitze und die Dauer des Einsatzes machen den Kollegen schwer zu schaffen. Das Wetter spielt uns nicht in die Karten», sagte ein Sprecher am Mittwoch. Zwei Feuerwehrmänner mussten wegen Erschöpfung ihren Einsatz abbrechen. Das Feuer war am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in drei Scheunen mit einer gesamten Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern ausgebrochen.