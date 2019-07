Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Schlichtungsstelle für Braunkohlebergbau nimmt Arbeit auf

Die Schlichtungsstelle für den Braunkohlebergbau in Brandenburg hat ihre Arbeit aufgenommen. Es sei damit ein Weg gefunden worden, der Hausbesitzern und kleinen Unternehmen wirklich weiterhelfe, betonte Hendrik Fischer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, am Mittwoch in einer Mitteilung. Bislang konnten Betroffene bei Streitigkeiten mit den Bergbauunternehmen Lausitz Energie Bergbau (LEAG) und Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) nur die Gerichte anrufen. Die Schlichtungsstelle wird sich nun für Lösungen einsetzen. Die Geschäftsstelle ist bei der Industrie- und Handelskammer Cottbus angesiedelt. Beide Bergbauunternehmen haben sich freiwillig bereit erklärt, an Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Die Einrichtung der Schlichtungsstelle für Betroffene hatte sich immer wieder verzögert. Zuvor hatte es geheißen, die Stelle solle noch im ersten Quartal des Jahres ihre Arbeit aufnehmen.