Trockenheit setzt Welterbeparks zu

Hitze und Trockenheit führen nicht nur zu erhöhter Waldbrandgefahr. Auch die Welterbeparks in Brandenburg und anderen Ländern sind zunehmend gefährdet.

Potsdam (dpa/bb) - Die anhaltende Trockenheit gefährdet zunehmend auch die Welterbeparks in Ostdeutschland. Bereits durch die langen Trockenperioden in den vergangenen Jahren sei es in den Schlossparks Sanssouci und Babelsberg zum Absterben von Gehölz an Buchen, Eichen und Ahornbäumen gekommen, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Dienstag auf Anfrage mit. «Klar ist allerdings auch, dass ein weiteres Trockenjahr erneute Schädigungen und Abgänge der (Gehölz-)Vegetation nach sich ziehen würde.» Birken, Buchen, Eschen, Eichen und Ulmen trugen im Vergleich zu den Vorjahren bereits weniger Blätter in den Kronen.