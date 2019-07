Sommer kommt Mitte der Woche nach Brandenburg zurück

Die Quecksilbersäule wird Mitte der Woche in Brandenburg wieder steigen. Bis zu 34 Grad sind nach Wetterprognosen möglich.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg kann es ab Mitte kommender Woche wieder richtig warm werden. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad, wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Am Mittwoch werden bei viel Sonnenschein bis zu 34 Grad erwartet.

Zum Wochenstart müssten sich die Brandenburger aber in Geduld üben, hieß es weiter vom DWD. Am Montag ist es nach den Angaben zunächst heiter, dann ziehen am Vormittag vom Norden her viele Wolken auf. Von der Prignitz bis zur Uckermark sind am Montagnachmittag und am Abend etwas Regen möglich. Am Dienstag ist es laut DWD zwischen Uckermark und Niederlausitz noch wolkig bis stark bewölkt. Ab dem Mittag kommt auch dort die Sonne raus.