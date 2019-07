Streit ums Gendern: Experte warnt vor Gefahr für die Sprache

Schon länger wird über Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in der deutschen Sprache debattiert. Sprachwissenschaftler Eisenberg wirbt für die Beibehaltung von Maskulinum und Femininum. Eine Stadt und eine Universität werben dagegen für geschlechtergerechte Sprache.

Berlin/Potsdam (dpa) - Die geschlechtergerechte Sprache sorgt für viele Diskussionen. Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg warnt vor Gefahren für das Deutsche, wenn sie benutzt wird und kritisiert vor allem Behörden: «Wir stellen neuerdings fest, dass die amtlichen Regeln, die für den öffentlichen Dienst gelten, von ihm nicht mehr eingehalten werden», sagte der emeritierte Professor der Universität Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. «Da spielt das «Gendern» die Hauptrolle. Da tut der öffentliche Dienst etwas, was er nicht darf, er begeht permanent sogenannte Dienstpflichtverletzungen.» Das sei «sehr gefährlich» für eine Sprache wie das Deutsche, die keine staatlich verordnete Norm wie etwa das Französische habe.

Als Beispiel führte er die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover an. Die Stadt hat im Februar Empfehlungen herausgegeben, wie die Sprache in der Verwaltung aus ihrer Sicht gerecht mit Blick auf die Geschlechter verwendet werden kann. Für Anschreiben wird vorgeschlagen, die Anrede mit Herr und Frau zu vermeiden, manche Wörter sollen durch andere ersetzt werden wie etwa Teilnehmer durch Teilnehmende. Wenn Männer und Frauen angesprochen werden sollen, wird das sogenannte Gendersternchen empfohlen.

«Die Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache der Stadt Hannover ruiniert die Sprache», kritisiert daran der Sprachwissenschaftler. «Die Stadt will nun nicht das Femininum fördern, sondern das Maskulinum abschaffen. Das muss zu einem Sprachzerstörungsprozess führen. Das Wort «keiner» soll zum Beispiel durch das Wort «niemand» ersetzt werden. Das Wort «niemand» ist aber ein reines Maskulinum.»

Der Wissenschaftler kritisierte auch die Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Wer dort universitäre Forschungsmittel beantrage, habe seinen Text in geschlechtergerechter Sprache zu fassen, sagte Eisenberg. In der Universitätsverfassung steht, im allgemeinen Schriftverkehr sowie in Rechts- und Verwaltungsvorschriften seien geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder die weibliche und männliche Sprachform zu verwenden.