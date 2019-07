Ramelow erinnert von der Leyen an «Ost-Interessen»

Die ostdeutschen Bundesländer erhalten Milliardenbeträge aus Brüssel, damit sie wirtschaftlich weiter aufholen. Doch von 2021 an gelten neue Regeln. Kaum im Amt bekommt die neue Präsidentin der EU-Kommission deshalb Post aus dem Osten.

Erfurt (dpa) - Der Chef der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, Bodo Ramelow (Linke,) erhofft sich von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Unterstützung bei der Neuregelung der EU-Förderpolitik. In einem Brief unmittelbar nach ihrer Wahl legte Ramelow von der Leyen die spezielle Interessenlage der ostdeutschen Länder «besonders ans Herz». Es gehe vor allem darum, dass sie durch die neue Finanzplanung der EU nach dem Ausscheiden Großbritanniens «nicht übermäßig, etwa im Bereich Förderpolitik, belastet werden», heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vorliegt.