AfD-Chef: Zeit für Koalitionen «noch nicht reif»

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hält eine Regierungsbeteiligung seiner Partei nach den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen für ausgeschlossen. «Die Zeit ist dafür noch nicht reif», sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Er glaube nicht, dass die AfD jetzt schon einen Koalitionspartner finde. In einzelnen Kommunen gebe es zwar eine informelle Zusammenarbeit von CDU und AfD. «Auf der Landes- oder Bundesebene erkenne ich bisher aber keine Annäherung.»

In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt, in Thüringen am 27. Oktober. In allen drei Bundesländern kann die AfD nach aktuellen Umfragen auf ein starkes Ergebnis hoffen.