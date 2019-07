Verhandlungen mit Hohenzollern - Woidke hofft auf Einigung

Die Monarchie besteht in Deutschland schon über 100 Jahre nicht mehr. Doch es gibt noch Streit um viele Kunstobjekte. Das Haus Hohenzollern - mit dem Ururenkel des letzten deutschen Kaisers - verhandelt mit Bund und Ländern. Ist eine Einigung möglich?

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich zuversichtlich gezeigt für die Gespräche zwischen dem Haus Hohenzollern und der öffentlichen Hand über die Rückgabe von Kunstobjekten. «Ich hoffe, dass es da eine gute Einigung geben kann. Da bin ich fest von überzeugt», sagte der SPD-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Es liegt natürlich an beiden Seiten. Wir haben eine klare Position, die Hohenzollern haben eine andere Position in Teilen. Aber ich habe sie auch kennengelernt als sehr sympathische und durchaus konstruktive Menschen und deswegen bin ich sicher, dass wir eine vernünftige Einigung finden können.»