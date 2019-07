Ökonom: Niedrige Gründungsfreude im Osten Wachstumsrisiko

Der Dresdner Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz sieht in der anhaltend niedrigen Gründungsneigung der Ostdeutschen ein ernsthaftes Wachstumsrisiko. Schon seit Jahren gäben mehr Unternehmer aus Altersgründen auf, als neue hinzukämen, sagte der Vize-Chef des Dresdner Ifo-Instituts der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei dieser Trend auch in Westdeutschland zu beobachten, jedoch weniger stark ausgeprägt.

Kurzfristige Gegenstrategien sieht der Ökonom kaum. Zuwanderung könnte helfen, doch Migranten kämen nicht gern nach Ostdeutschland und seien dort vielerorts auch nicht so gern gesehen, so Ragnitz. Langfristig könnte die Gründungsfreude angekurbelt werden, indem Unternehmertum und Wirtschaft fest in die Pflicht-Lehrpläne der Schulen und Hochschulen aufgenommen werde, so Ragnitz.