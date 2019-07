Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Pferde gehen durch und beschädigen mehrere Autos

Zwei vor eine Kutsche gespannte Pferde haben in Zehdenick (Oberhavel) fünf Autos beschädigt. Die Tiere gingen am Donnerstagnachmittag durch, als ihr Kutscher den Wagen entlud, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei soll der 76-Jährige leicht verletzt worden sein. Ein Mann fing die Tiere demnach ein und informierte die Polizei. Es soll ein Schaden von etwa 21 000 Euro entstanden sein.