Tafeln in Brandenburg verzeichnen steigende Nachfrage

Hilfsbedürftige Menschen können sich in Brandenburg bei den Tafeln mit Lebensmitteln eindecken. Die Zahl der Betroffenen steige, berichtet die Hilfsorganisation.

In Brandenburg gibt es Noack zufolge derzeit 43 Tafeln, die jüngste sei kürzlich in Seelow (Märkisch-Oderland) entstanden. Demnächst werde die 44. Tafel in Oderberg (Barnim) gegründet. Hinzu kommen zahlreiche Lebensmittelausgabestellen in verschiedenen Orten. Noack schätzt, dass sich rund 10 000 Menschen bei den Einrichtungen in Brandenburg Hilfe zum täglichen Leben holen. Die größten Gruppen seien Rentner und Flüchtlinge. Zwischen 800 und 900 Brandenburger arbeiteten bei den Tafeln ehrenamtlich.