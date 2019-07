Stohn zu Sarrazin: «Wir grenzen uns gegen Rassismus ab»

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn hat die Entscheidung der Kreisschiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf begrüßt, den früheren Berliner Finanzsenator Thilo Sarazzin aus der SPD ausschließen zu dürfen. «Die SPD ist eine Partei mit einer klaren Haltung für Miteinander und Zusammenhalt», sagte Stohn am Donnerstag. Die Abgrenzung gegen Rassismus sei Teil des Wertekonzepts der Partei. «Wer das nicht teilt, kann nicht Teil unserer Partei sein.»

Das Parteigericht des Berliner SPD-Kreisverbandes, in dem der 74-Jährige Mitglied ist, plädiert für einen Ausschluss Sarrazins und folgt damit einem Antrag der Parteispitze. Sarrazins Anwalt kündigte am Donnerstag an, sein Mandant werde gegen diese Entscheidung notfalls durch alle Instanzen klagen.