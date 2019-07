Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Polizei schnappt Mann mit Machete und Gasdruckpistole

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat am Mittwoch in Lübben (Dahme-Spreewald) die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Zeugenaussagen hatten sich zwei Männer am Bahnhof eine Schlägerei geliefert, wobei einer der beiden eine Machete mitgeführt haben soll. Polizisten kontrollierten den 20-jährigen Tatverdächtigen später in einem Zug in Königs Wusterhausen und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann hatte nach Polizeiangaben eine Machete und eine Gasdruckpistole bei sich.

Ein Drogenvortest fiel positiv auf Kokain und Amphetamine aus. Als die Polizei den Mann durchsuchte, fand sie Betäubungsmittel. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung richterlich angeordnet. Dort stellten Polizisten weitere Betäubungsmittel sicher.