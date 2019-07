Erster Bus ohne Fahrer rollt durch Wusterhausen

Der erste autonom fahrende Bus rollt auf Brandenburgs Straßen - testweise. Ganz ohne Fahrer geht es am Anfang aber noch nicht.

Wusterhausen (dpa/bb) - Er ist weiß, hat sechs Sitzplätze und soll künftig mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde unterwegs sein: Der erste fahrerlos fahrende Bus Brandenburgs ist am Donnerstag in Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) getestet worden. Am kommenden Montag soll der Kleinbus nach Angaben der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordbrandenburg (REG) dann auch offiziell die ersten Haltestellen der Stadt anfahren.