Brand in Lieberoser Heide schwelt weiter

Das Feuer in der Lieberoser Heide haben die Einsatzkräfte eindämmen können - es schwelt nur noch. Dafür gibt es aber ein weiteres Problem: offen herumliegende Munition.

In der Lieberoser Heide haben die Feuerwehrleute eine Ausbreitung des Brandes bislang verhindert. «Aktuell sorgen kleinere Schwelbrände für jede Menge Rauch», sagte der Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald, Bernhard Schulz. Noch immer sind 100 Hektar Fläche betroffen. Die Brandnester - mitten in der kampfmittelbelasteten Zone eines ehemaligen Truppenübungsplatzes - sind schwer erreichbar. Es gebe aber so gut wie keine Flammenbildung mehr. 25 Feuerwehrleute mit 10 Fahrzeugen sind vor Ort im Einsatz.

Mit rund 27.000 Hektar war die Lieberoser Heide in der Brandenburger Niederlausitz einer der größten Truppenübungsplätze der DDR. In der NS-Zeit hatte eine SS-Division von 1942 bis 1945 den Platz genutzt. Von 1947 an übernahmen die sowjetischen Streitkräfte das Gelände. Von 1947 bis 1992 wurden auf dem Truppenübungsplatz Munition und neue Waffentechnik getestet. Was genau in den Böden liegt, können Experten bis heute nicht klar sagen.