Landärzte gesucht: Stipendium für junge Mediziner als Anreiz

Eine Medizinerausbildung ist begehrt. Ländliche Regionen als Arbeitsplatz dagegen sind für junge Ärzte häufig nicht attraktiv. Ein Stipendium soll Anreize schaffen.

Potsdam (dpa/bb) - In den ländlichen Regionen in Brandenburg fehlt es an Ärzten. Die Situation verschlechtert sich auch, weil nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) jeder dritte Brandenburger Hausarzt älter als 60 Jahre alt ist und bald in den Ruhestand geht. Die Landesregierung hat deshalb am Donnerstag ein Stipendium für angehende Landärzte gestartet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte.