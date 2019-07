Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

AfD-Wahlkampfauftakt in Cottbus: Stadtpolitiker wehren sich

Gegen den Wahlkampfauftakt der AfD am Samstag in Cottbus mit Rednern wie dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke formiert sich Widerstand in der Stadt. Politiker verschiedener Fraktionen haben einen offenen Brief an den Brandenburger Landesverband der AfD verfasst. Das Schreiben solle im Laufe des Mittwochs abgeschickt werden, sagte der Cottbuser SPD-Vorsitzende Gunnar Kurth der Deutschen Presse-Agentur. Er hat den Brief mit unterschrieben. Initiiert wurde der Protest von der Wählergruppe «Unser Cottbus». Zunächst hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet.

«Reden, die auf Spaltung setzen und ausgrenzen wie Auftritte von Björn Höcke, dürfen in Cottbus keine Bühne haben», sagte Kurth. «Wir müssen die Türen aufmachen, damit Menschen aus Potsdam, aus München oder aus anderen Ländern gern zu uns kommen.»

Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) rief für Wahlkampfauftritte in der Stadt zu Mäßigung auf. Der politische Meinungsstreit dürfe nicht dazu führen, dass Einzelne meinten, Recht und Gesetz in die eigenen Hände nehmen zu dürfen, erklärte Kelch am Mittwoch.

Der politische Streit der zur Landtagswahl zugelassenen Parteien und Gruppierungen wird nach Aussage von Kelch angesichts des Klimawandels und des Strukturwandels in der Wirtschaft hart geführt werden. Hass und Ausgrenzung stünden dabei nicht für Cottbus, betonte er. Die Stadt sei die größte zweisprachige Kommune im Land, geprägt von Studierenden aus aller Welt sowie von international aufgestellten Unternehmen.

Zum Wahlkampfauftakt in Cottbus haben sich unter anderem Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, Sachsens Landesparteichef Jörg Urban und Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Andreas Kalbitz, angekündigt. Alle drei Politiker werden dem rechtsnationalen «Flügel» der AfD zugerechnet, den der Verfassungsschutz als «Verdachtsfall» eingeordnet hat.