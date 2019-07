Gleichwertige Lebensverhältnisse: Schienen-Ausbau schwierig

Der Brandenburger Landtag hat bereits vier Jahre lang über die Zukunft der ländlichen Regionen debattiert. Nun legt die Bundesregierung dazu einen Kommissionsbericht vor. Die Landesregierung fordert den Ausbau des Schienenverkehrs.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Pläne der Bundesregierung zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Regionen Deutschlands als «Schritt in die richtige Richtung» gelobt. «Der Bund hat erkannt, dass das Auseinanderdriften von Regionen und Lebensverhältnissen den Zusammenhalt in Deutschland gefährdet», sagte Woidke am Mittwoch. Allerdings habe er mehr neue Akzente und finanzielle Schwerpunkte erwartet, betonte der Regierungschef. «Gleichwertige Lebensverhältnisse gibt es nicht zum Nulltarif.»