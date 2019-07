Schwelbrände und Granatenfund erschweren Löscharbeiten

Die Feuerwehrleute in der Lieberoser Heide kämpfen weiter gegen die Flammen. Vor allem Schwelbrände machen den Einsatzkräften zu schaffen. Beim Löschen finden sie außerdem Munition.

Lieberose (dpa/bb) - Die Feuerwehrleute in der Lieberoser Heide kämpfen weiter gegen die Ausbreitung des Brandes. Vor allem mit Schwelbränden hätten die Einsatzkräfte zu tun, sagte der Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald, Bernhard Schulz, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Noch immer brenne es auf insgesamt rund 100 Hektar Fläche. Auch Brände in zwei Mooren innerhalb des Gebietes konnten nicht gelöscht werden. Die Moore werden an den Rändern weiter bewässert. Ein Ende der Löscharbeiten sieht Schulz noch nicht. «Die Einsatzleitung entscheidet von Tag zu Tag, in Abhängigkeit von Witterung und jeweiliger Lage vor Ort», sagte er.