Feuer in Lieberoser Heide: Hoffen auf günstigen Wind

Etwa 100 Hektar Fläche stehen in der Lieberoser Heide in Brand - ausgerechnet auf munitionsverseuchten Böden. Das erschwert die Löscharbeiten - aber auch die Prognosen. Für den Fall, dass die Witterung mitspielt, sind die Löschkräfte aber hoffnungsvoll.

Cottbus (dpa/bb) - Wegen des Brandes in der Lieberoser Heide hoffen die Löschkräfte auf günstige Windverhältnisse. In der Nacht zum Mittwoch standen in dem Gebiet im Landkreis Dahme-Spreewald noch rund 100 Hektar in Flammen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Problematisch wird es definitiv, wenn der Wind auffrischen sollte - Funkenflug könnte alles wieder anfachen», erklärte er.

Mit rund 27 000 Hektar war die Lieberoser Heide in der Brandenburger Niederlausitz einer der größten Truppenübungsplätze der DDR. Davor, in der NS-Zeit, hatte eine SS-Division von 1942 bis 1945 den Platz genutzt. Von 1947 an übernahmen die sowjetischen Streitkräfte das Gelände. Von 1947 bis 1992 wurden auf dem Truppenübungsplatz Munition und neue Waffentechnik getestet. Was genau in den Böden liegt, können Experten bis heute nicht klar sagen.