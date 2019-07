Vermisste aus Hohenleipisch: Ermittlungen laufen

Nach dem Fund von Skelettresten einer vermissten 32-Jährigen aus einer Asylbewerberunterkunft im südbrandenburgischen Hohenleipisch (Elbe-Elster) ermitteln die Behörden weiter zum Hintergrund. «Wir ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Gernot Bantleon, am Dienstag. Noch gebe es keinen Tatverdächtigen. Die Untersuchungen liefen in alle Richtungen, sagte er. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Die Frau war am 7. April letztmalig in der Asylunterkunft gesehen worden und galt seither als vermisst. Die Kenianerin lebte mit ihren beiden Kindern im Alter von anderthalb und 4 Jahren und dem Vater der Kinder in dem Wohnheim. Am 20. Juni meldete die Polizeidirektion Süd, in einem Wald Skelettreste bei einer großangelegten Suchaktion rund um die Unterkunft gefunden zu haben. Wenige Tage später gab die Behörde bekannt, dass es sich um die Überreste der Vermissten handele.