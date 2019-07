Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Unbekannte werfen Feuerlöscher von Brücke: Keine Verletzten

Unbekannte Täter haben in Potsdam einen Feuerlöscher von der Brücke einer Schnellstraße auf die darunter liegende Straße geworfen. Der Feuerlöscher sei nach Angaben einer Zeugin am Montagabend direkt neben einem fahrenden Fahrzeug aufgeschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Zeugin habe zwei Jugendliche etwa im Alter zwischen 14 und 15 Jahren davonlaufen sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einem Fährtenhund blieb ohne Erfolg. Da sich der Inhalt des Feuerlöschers über die Fahrbahn ergossen hatte, musste die Straße für die Aufräumarbeiten gut zwei Stunden voll gesperrt werden.

