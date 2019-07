Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Vermisste Seniorin tot aus der Havel geborgen

Die Leiche einer Frau ist in Potsdam aus der Havel geborgen worden. Ein Kanufahrer habe die leblose Person am Freitagabend im Templiner See treibend nahe der Halbinsel Hermannswerder entdeckt, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Nach ersten Ermittlungen handele es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um eine 81-jährige Seniorin, die am Mittwoch von einem Potsdamer Seniorenheim als vermisst gemeldet worden sei, berichtete die Polizei. Eine endgültige Identifizierung sei jedoch erst nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung möglich.