Rettungsschwimmer gesucht: Wasserwacht setzt auf E-Learning

Pflaster aufkleben, Creme gegen den Sonnenbrand: Rettungsschwimmer in Brandenburg haben weit mehr Aufgaben, als nur Menschenleben zu retten. Für den Ernstfall müssen sie jedoch gut ausgebildet sein.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg locken zahlreiche Badestellen an Seen und Flüssen - doch sie müssen auch bewacht werden: Auch in der laufenden Badesaison werden Rettungsschwimmer gesucht. «Die Situation ist gerade in der Urlaubssaison angespannt», sagte der Referent für Einsatzdienste beim Deutschen Roten Kreuz, Lee Schumann. Derzeit stehen nach Angaben des Landesverbandes rund 1000 Rettungsschwimmer zur Verfügung. Es ist zu wenig, um jede Badestelle mit absoluter Sicherheit besetzen zu können», sagte Schumann.