Feuerwehr: Brandenburg investiert in Nachwuchsgewinnung

Eine Million Euro investiert das Land Brandeburg in diesem und im nächsten Jahr für die Nachwuchsgewinnung im Brand- und Katastrophenschutz. Entsprechende Fördermittel seien bereitgestellt. Eine entsprechende Richtlinie trat dazu in Kraft, wie Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) am Sonntag in Potsdam mitteilte. «Wir alle sehen täglich, was die Feuerwehren für uns tun - gerade angesichts der Waldbrandlagen in diesem Jahr», sagte Lange. Jeder Euro dafür sei gut angelegtes Geld. Die Richtlinie gewährt Zuwendungen für den Ausbau, den Erhalt und die Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Feuerwehren und den im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen.

Gefördert werden unter anderem Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung, Schutzbekleidung sowie Materialien zur Brandschutzerziehung und zur Erste-Hilfe-Ausbildung, so Lange. Daneben werden mit dem Geld auch Fahrzeuge für die Jugendfeuerwehren angeschafft.

2019 hatte die Jugendfeuerwehr des Landes nach Angaben des Ministeriums rund 14 300 Mitglieder. 2017 waren es noch rund 13 800. Die Zahl der Feuerwehrleute sei 2018 auf rund 38 300 angestiegen.