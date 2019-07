Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Trotz Reiseverkehr: Kein Chaos an Flughäfen und Bahnhöfen

Trotz der Hauptreisezeit Sommerferien ist die Lage an Berlins Flughäfen und Bahnhöfen am Wochenende entspannt geblieben. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld sei es wie erwartet sehr voll gewesen, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Sonntag. Jedoch sei alles «reibungslos» gelaufen. Die Verspätungen hätten im «normalen Bereich» gelegen.

© dpa

Auch bei der Bahn verlief am Wochenende nach Angaben eines Sprechers alles ruhig. Die Züge seien gut gebucht und teilweise voller als üblich gewesen. Es habe jedoch keine größeren Einschränkungen gegeben, sagte er. Nur Reisende, deren Züge über Frankfurt am Main fuhren, mussten aufgrund einer Bombenentschärfung dort mit Verspätungen und Umleitungen rechnen.

Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg kam es laut den ADAC-Verkehrsmeldungen bis zum Sonntagnachmittag ebenfalls zu keinen größeren Staus.