Betrunkener Autofahrer legt Pause ein

Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Lanz (Landkreis Prignitz) vor seinem Auto auf der Straße ausgeruht. Der 61-Jährige hatte am Samstagabend zuhause getrunken und war dann mit seinem Wagen unterwegs gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war er für eine Pause zunächst ausgestiegen und später aufgrund seines Zustandes nicht mehr in den verschlossenen Wagen gekommen. Anwohner entdeckten den Mann schließlich, als er vor seinem Auto auf der Straße lag. Ein erster Alkoholtest der alarmierten Beamten ergab einen Wert von 3,01 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.