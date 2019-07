Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Betrunkener Autofahrer fährt vor Güterzug auf Gleise

Ein betrunkener Autofahrer ist in Karstädt (Landkreises Prignitz) auf die Bahngleise gefahren und mit einem Güterzug zusammengestoßen. Der 43-Jährige erkannte am Samstagabend in der Nähe des Bahnhofs den Verlauf der Straße nicht und fuhr in Richtung des ehemaligen Bahnübergangs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein Auto hob demnach ab und schleuderte über die Durchfahrtssperre. Es landete auf den Gleisen, wo ein Güterzug trotz Gefahrenbremsung mit dem Auto zusammenstieß. Laut Polizei gab es keine Verletzten, der Sachschaden lag bei 21 000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab demnach 2,02 Promille. Der Zug konnte laut Polizei leicht beschädigt weiterfahren.

© dpa