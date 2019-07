Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Bootsmotoren gestohlen: Drei Männer in Untersuchungshaft

Die Polizei in Fürstenwalde hat offensichtlich eine Serie von Diebstählen aufgeklärt, bei der immer wieder Bootsmotoren verschwanden. Drei Männer wurden festgenommen. Sie sollen in Wendisch Rietz (Landkreis Oder-Spree) versucht haben, einen Bootsmotor zu entwenden. Zunächst war den mutmaßlichen Tätern am Freitag zwar die Flucht gelungen, wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag mitteilte. Sie wurden jedoch unter Mithilfe von Hubschrauber und Polizeihund in der Nähe des Tatorts aufgespürt und gefasst.

Es wurde Haftbefehl erlassen. Nach Erkenntnissen der Polizei soll es sich um eine Gruppe handeln, die für eine ganze Serie von Diebstählen von Bootsmotoren verantwortlich gemacht wird und überregional aktiv ist, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei fand Lagerplätze mit bereits gestohlenen Bootsmotoren und Gegenständen zum Abtransport.