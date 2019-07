Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Turbine Potsdam reist zu Rekordmeister Frankfurt

Turbine Potsdam tritt im Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Frauenfußball-Bundesliga beim Rekordmeister 1. FFC Frankfurt an. Der Klassiker findet am Freitag, 16. August, statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt. Am vierten Spieltag empfängt Turbine Meister VfL Wolfsburg, in der letzten Saisonpartie treffen die Brandenburgerinnen am 17. Mai auf die TSG Hoffenheim.