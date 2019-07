Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Verdi verlangt 6,5 Prozent mehr Lohn im Einzelhandel

Beschäftigte im Einzelhandel Berlins und Brandenburgs sollen nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi 6,5 Prozent mehr Geld bekommen. Es sei notwendig, die Mitarbeiter an den Umsatzzuwächsen der Unternehmen zu beteiligen, teilte Verdi vor der ersten Verhandlungsrunde an diesem Freitag mit. Man erwarte schon in dieser Runde ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber.

© dpa

In der Tarifrunde geht es um die Einkommen von rund 141 000 Beschäftigten in Berlin und 84 000 in Brandenburg. Mindestens 165 Euro sollen die Beschäftigten monatlich mehr bekommen als bisher - bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr.

Außerdem will Verdi gemeinsam mit den Arbeitgebern beantragen, den Tarif für allgemeinverbindlich zu erklären. So ließen sich «Dumpinglöhne» verhindern, argumentierte die Gewerkschaft.