Linke will im Wahlkampf als «Stimme des Ostens» punkten

Die Linke regiert in Brandenburg noch mit der SPD, doch nach den Umfragen wird es nach der Landtagswahl am 1. September nicht mehr für eine Neuauflage von Rot-Rot reichen. Nun setzt die Linke im Wahlkampf auf soziale Themen.

Potsdam (dpa/bb) - Mit einer Plakatkampagne in der Optik der 1950er Jahre will die Brandenburger Linke im Landtagswahlkampf das Thema «Osten» in den Mittelpunkt rücken. Es gehe um gleichwertige Lebensbedingungen und gleichwertige Löhne in Ost und West, sagte Spitzenkandidat Sebastian Walter am Donnerstag bei der Vorstellung der Kampagne. «Die Menschen im Osten verdienen immer noch rund 7000 Euro brutto im Jahr weniger als im Westen», sagte der 29-Jährige. Dies sei 30 Jahre nach der Wende ein Skandal. «Die Linke ist die Stimme des Ostens und die treibende soziale Kraft in Brandenburg», betonte Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg.