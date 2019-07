Tod einer Rentnerin: Tatverdächtiger aus U-Haft entlassen

Die Haftentlassungen eines verurteilten Mörders und eines rechtsextremen Brandstifters hatten Anfang des Jahres in der Brandenburger Politik hohe Wellen geschlagen. Nun kommt ein wegen Mordes Verdächtiger unter Auflagen frei.

Cottbus (dpa/bb) - Im Prozess gegen einen jungen Mann, der eine Rentnerin aus Cottbus ermordet haben soll, hat das Landgericht den Angeklagten unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. «Zur Begründung hat die Jugendkammer ausgeführt, dass sich der Angeklagte seit mehr als zwei Jahren und vier Monaten in Untersuchungshaft befindet», berichtete Gerichtssprecher Frank Merker am Mittwoch. Trotz dringenden Tatverdachts sei eine weitere Haft angesichts des Alters des Angeklagten und der Tatsache, dass ein kurzfristiger Abschluss des Prozesses nicht absehbar sei, unverhältnismäßig.

Der junge Syrer soll die Rentnerin im Dezember 2016 in ihrer Wohnung ermordet haben, um danach Geld und wertvolle Gegenstände zu rauben. Die Leiche der 82-Jährigen wurde in der Wohnung entdeckt. Im März 2017 wurde der Angeklagte festgenommen. Seitdem befindet er sich in U-Haft. Seit Oktober 2017 läuft der Prozess. Zum Tatzeitpunkt war der junge Mann noch nicht volljährig.