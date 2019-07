Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Eisenbahnknoten in Cottbus: Mehr Pendler-Parkplätze geplant

Für Berufspendler sollen am größten Eisenbahnknoten der Lausitz, am Hauptbahnhof Cottbus, zusätzliche Parkplätze entstehen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Genutzt werden solle dafür eine Fläche, auf der derzeit noch Busse abgestellt werden. Entstehen sollen nach Angaben der Stadt bis zu 45 neue Stellplätze. Von Cottbus aus fahren zahlreiche Regionalzüge unter anderem Richtung Sachsen, Sachsen Anhalt, Polen und nach Berlin.

© dpa

Ein genaues Ende der Umbauten steht nach Angaben der Stadt noch nicht fest. Verzögerungen bei Bauarbeiten am Haltestellendach führten bislang zu einer Terminverschiebung. Damit können auch die vorgeschriebenen Probe- und Schulungsfahrten für das Fahrpersonal erst später durchgeführt werden. Geplant ist die Eröffnung nun für den Herbst dieses Jahres.

Der Umbau des Hauptbahnhofes zum Verkehrsknotenpunkt ist nach Angaben der Stadt eine der bedeutendsten verkehrsplanerischen Maßnahmen der vergangenen Jahre in Südbrandenburg. Neben der barrierefreien Erreichbarkeit der Züge sollen der Personentunnel erneuert und verlängert sowie der Innenbereich des Bahnhofs umgestaltet werden.

Insgesamt werden für den Umbau und die Erneuerung des Verkehrsknotens in Cottbus knapp 48 Millionen Euro investiert. Davon übernimmt die Stadt 18 Millionen Euro, die Deutsche Bahn gibt 30 Millionen Euro. Cottbus ist nach Angaben der Deutschen Bahn der größte Eisenbahnknoten in der Lausitz, vor allem für den Regionalverkehr. Die Bauarbeiten am Hauptbahnhof haben 2016 begonnen.