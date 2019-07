Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Schlägerei am Helenesee: ein Mann krankenhausreif geschlagen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Männer und zwei Badegästen am Helenesee bei Frankfurt (Oder) ein 21-Jähriger verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach am Sonntag im Eingangsbereich zum Strandbad ein Streit aus. Mehrere Männer hatten sich an einer langen Schlange vor der Kasse vorbeigedrängelt, um eher hineinzugelangen. Zwei 21- und ein 22-jähriger Mann sprachen sie daraufhin an und forderten die Gruppe auf, sich ebenfalls in die Schlange einzuordnen und zu warten. Die Unbekannten schlugen daraufhin auf die Drei ein. Ein 21-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Männergruppe verließ anschließend unerkannt das Gelände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.