Bei einem Ausflug mit einem vier Meter langen Klappboot ist ein Ehepaar aus Niedersachsen am Sonntagabend in der Elbe abgetaucht.

Das Boot, dass zu Transportzwecken in der Mitte zusammengesteckt werden könne, sei am Sonntagabend (30. Juni 2019) in Höhe von Lenzen (Prignitz) von einer starken Windböe erfasst worden, teilte die Polizeidirektion Nord am Montag mit. Dabei sei die Steckverbindung gebrochen und das Boot mitsamt der Habseligkeiten des Ehepaars in den Wellen versunken. Das Paar konnte sich schwimmend an Land retten und die Schifffahrtsbehörde alarmieren.