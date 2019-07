Innenministerium: Kennzeichen-Speicherung unproblematisch

Die massenhafte Speicherung von Autokennzeichen für Ermittlungszwecke ist aus Sicht des Brandenburger Innenministeriums nicht zu beanstanden.

Der Bericht einer internen Prüfgruppe unter Landeskriminaldirektor Michael Scharf habe ergeben, dass die Speicherung von Kennzeichen seit dem 1. April 2017 im Rahmen zahlreicher Gerichtsbeschlüsse zur langfristigen Observierung bei Ermittlungsverfahren erfolgt sei, teilte das Innenministerium am Montag (01. Juli 2019) mit.

Laut dem Abschlussbericht wurde ein Verfahren 2016 begonnen und endete erst im Januar 2019. Ein weiteres Verfahren dauere seit September 2017 an. Im Jahr 2017 wurden 76 Beschlüsse umgesetzt, im Jahr darauf waren es insgesamt 95. Im Innenausschuss des Landtags hatte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) von einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Bandendiebstahls gesprochen. Die Daten seien unter anderem auch in Verfahren wegen Drogendelikten, schweren Raubes, Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion und räuberischer Erpressung übermittelt worden, so das Ministerium.