Zahl der Langzeitarbeitslosen in Brandenburg sinkt deutlich

In Brandenburg sind immer weniger Menschen langzeitarbeitslos.

Noch 7000 freie Lehrstellen

Allen Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen, riet die Regionaldirektion, sich an die Jugendberufsagentur zu wenden. Noch etwa 7000 freie Lehrstellen seien dort landesweit gemeldet, weitere knapp 7800 in Berlin. «Das sind sehr gute Chancen in der gesamten Region zum Einstieg in die Arbeitswelt, die nicht ungenutzt bleiben sollten», hieß es.